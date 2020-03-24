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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30187

Прогноз погоды на конец недели на Сумщине

10 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область небольшой дождь и понижение температуры.

Ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +9 .. + 14 °С.

11 - 12 апреля: без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки 0 ..- 5 °С, днем +6 .. + 11 °С.

Общество Прогноз погоды

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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...

Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре
Вчера 09:31

Внимание! Сумские синоптики предупреждают о сильном ветре

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На выходных на Сумщине потеплеет
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В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

На Сумщине ожидается похолодание
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На Сумщине ожидается похолодание

Холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область арктический воздух....

На Сумщине потеплеет
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На Сумщине потеплеет

До конца недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

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01.04.2020 16:51
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Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
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25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
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24.03.2020 11:12
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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