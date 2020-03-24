Прогноз погоды на конец недели на Сумщине

Ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +9 .. + 14 °С.
11 - 12 апреля: без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки 0 ..- 5 °С, днем +6 .. + 11 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины ожидается ухудшение погодных условий 8 апреля....
В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область арктический воздух....
До конца недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....