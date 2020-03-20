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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24125

В Сумах задержали трех крупных наркодилеров

По результатам спецоперации прокуратурой Сумской области совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности и детективами Следственного управления Нацполиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД в г. Сумы задержаны аркодилеры, которые занимались сбытом психотропных веществ в больших масштабах.

По данным следствия, группа состояла из трех сумчан. Наркодельцы принимали заказы на один из мессенджеров, расфасовывали и реализовывали психотропы преимущественно через «закладки».

В среду, 8 апреля, правоохранители провели шесть санкционированных обысков, во время которых изъяли около 300 грамм кристаллического вещества, похожего на PVP или «Альфа-соль», 10 грамм измельченного сырья, похожего на каннабис, электронные весы, компьютерную технику, мобильные телефоны, материалы для упаковки, «черную бухгалтерию» и банковские карточки. В то же время часть вещества уже была расфасована для «закладок». Также полицейские изъяли три предмета, похожих на пистолеты и патроны к ним.

В настоящее время всех троих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ) УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Все изъятые вещества направлены на экспертное исследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики

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