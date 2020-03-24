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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37223

Сумской апелляционный суд рассмотрит 4 апелляционные жалобы на карантинные «админки»

В Сумской апелляционный суд поступило 4 апелляционных жалобы на решения судов первой инстанции о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за совершение ими правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

В соответствии с постановлениями общих местных судов, предприниматели не прекратили ведение хозяйственной деятельности и таким образом нарушили карантин, определенный Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и Постановлением Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Согласно решению судов первой инстанции, на лиц наложено административное взыскание в виде штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.

Общество Нарушение карантина

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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