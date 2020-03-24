Сумской апелляционный суд рассмотрит 4 апелляционные жалобы на карантинные «админки» В Сумской апелляционный суд поступило 4 апелляционных жалобы на решения судов первой инстанции о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за совершение ими правонарушений, предусмотренных ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

В соответствии с постановлениями общих местных судов, предприниматели не прекратили ведение хозяйственной деятельности и таким образом нарушили карантин, определенный Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и Постановлением Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». Согласно решению судов первой инстанции, на лиц наложено административное взыскание в виде штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен.