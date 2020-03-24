Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:123

В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор рекламного агентства «Регион» Владимир Рудыка.

«Живите сегодня. Цените каждый момент. Используйте возможности.

Разработали и реализовали социальную кампанию, которая направляет внимание людей в позитивное русло, ведь негатива и ограничений сейчас достаточно.

Разместили 30 рекламных конструкций в Сумах.

P.S. Спасибо всем партнерам, которые откликнулись и разместили социальные сюжеты.

Виталий Глущенко, спасибо за скидку на печать плакатов.

Спасибо Катя Ильина за реализацию и всей команде «Региона» за идеи и быстрое воплощение проекта в жизнь», - написал он.

Общество Бигборды Карантин Социальная реклама

По тематике

Кабмин снова изменил правила карантина – кому разрешили работать?
Сегодня 09:06

Кабмин снова изменил правила карантина – кому разрешили работать?

Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля принял изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением...

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Вчера 14:47

В Сумах маршрутки будут возить только избранных

Сегодня, 8 апреля, исполком Сумского горсовета принял решение «О работе городского пассажирского транспорта в условиях карантина»....

Украинцы собирают подписи под петицией с просьбой разрешить занятия спортом в скверах и парках
07.04.2020 22:39

Украинцы собирают подписи под петицией с просьбой разрешить занятия спортом в скверах и парках

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция «Позволить занятия спортом в парках и скверах на время карантина. Отменить пункт запрета постановления...

Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы
07.04.2020 12:41

Сумские библиотеки перешли на онлайн-режим работы

Во время действия карантинных мероприятий на территории Сумской городской ОТГ учреждения городской централизованной библиотечной системы продолжают работать ради комфорта читателей,...

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів
07.04.2020 08:13

Сумські нацгвардійці здійснюють охорону громадського порядку в умовах жорстких карантинних заходів

Запобігання виникнення та поширення вірусу COVID-19 на території міста Суми – нині це одне з ключових завдань гвардійців військової частини...

Новости

В Сумах маршрутки будут возить только избранных
Вчера 14:47
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
Вчера 11:08
Первая сумчанка с коронавирусом уже выздоровела
07.04.2020 13:05
В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов
Сегодня 17:12
На Сумщине по подозрению в развращении двух малолетних девочек задержан 35-летний мужчина
Сегодня 16:31
Прогноз погоды на конец недели на Сумщине
Сегодня 16:30
Сумские наркодилеры модернизировали «закладки» (видео)
Сегодня 16:21
Сумской апелляционный суд рассмотрит 4 апелляционные жалобы на карантинные «админки»
Сегодня 15:37
В Сумах задержали трех крупных наркодилеров
Сегодня 15:24
В Сумах поймали рецидивиста-грабителя
Сегодня 15:11
На Сумщине полицейские разыскали 12-летнего подростка, которому было скучно дома на карантине
Сегодня 14:41
В Конотопе мотоцикл наехал на пешеходку
Сегодня 14:01
view counter

Статьи

Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
Сегодня 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.