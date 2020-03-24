В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор рекламного агентства «Регион» Владимир Рудыка.

«Живите сегодня. Цените каждый момент. Используйте возможности.

Разработали и реализовали социальную кампанию, которая направляет внимание людей в позитивное русло, ведь негатива и ограничений сейчас достаточно.

Разместили 30 рекламных конструкций в Сумах.

P.S. Спасибо всем партнерам, которые откликнулись и разместили социальные сюжеты.

Виталий Глущенко, спасибо за скидку на печать плакатов.

Спасибо Катя Ильина за реализацию и всей команде «Региона» за идеи и быстрое воплощение проекта в жизнь», - написал он.