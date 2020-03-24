В Сумах рекламщики разместили 30 карантинных бигбордов

«Живите сегодня. Цените каждый момент. Используйте возможности.
Разработали и реализовали социальную кампанию, которая направляет внимание людей в позитивное русло, ведь негатива и ограничений сейчас достаточно.
Разместили 30 рекламных конструкций в Сумах.
P.S. Спасибо всем партнерам, которые откликнулись и разместили социальные сюжеты.
Виталий Глущенко, спасибо за скидку на печать плакатов.
Спасибо Катя Ильина за реализацию и всей команде «Региона» за идеи и быстрое воплощение проекта в жизнь», - написал он.
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На сайте президента Украины зарегистрирована петиция «Позволить занятия спортом в парках и скверах на время карантина. Отменить пункт запрета постановления...
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