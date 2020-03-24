Сумские наркодилеры модернизировали «закладки» (видео)

Видео выложила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Модернизированная «закладка» с магнитом️, такого еще я не видела. Берегите свое здоровье и помните - наркотики - это зло! Наркодельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества» - написала она.
Напомним: 8 апреля в Сумах задержали трех наркодилеров с крупными запасами наркотиков.
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