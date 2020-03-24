Сумские наркодилеры модернизировали «закладки» (видео) Теперь используют магниты.

Видео выложила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Модернизированная «закладка» с магнитом️, такого еще я не видела. Берегите свое здоровье и помните - наркотики - это зло! Наркодельцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества» - написала она.

Напомним: 8 апреля в Сумах задержали трех наркодилеров с крупными запасами наркотиков.