На Сумщине по подозрению в развращении двух малолетних девочек задержан 35-летний мужчина

По данным следствия, которое проводится Ахтырским ОП, сегодня, 9 апреля 2020 года, 40-летняя женщина сообщила в полицию о совершении развратных действий в отношении ее 13-летней дочери. По словам женщины, девочка накануне ходила в гости к подружке. В доме, кроме них, находился еще и отчим последней, который употреблял спиртные напитки, угощал девушек, а потом развращал их.
По результатам проведения первоочередных следственных мероприятий информация подтвердилась. Более того, по словам 12-летней падчерицы мужчины, он в течение последнего года неоднократно совершал подобные действия в отношении нее.
В настоящее время 35-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних) УК Украины и избрания меры пресечения. Санкции указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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