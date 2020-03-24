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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45203

В Сумах водителя маршрутки оштрафовали на 17 000 грн за перегруз

7 апреля суд Ковпаковского районного суда г. Сумы рассмотрел протокол о привлечении к административной ответственности водителя маршрутного такси за нарушение требований статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение правил карантина людей»).

Мужчина совершал городское перевозки пассажиров с превышением установленной на перевозку количества пассажиров, определенной абзацем 3 подпункта 4 пункта 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211, а именно в количестве 19 пассажиров (вместо 10).

Проверив материалы дела, учитывая характер совершенного и признание правонарушителем своей вины, судья пришел к выводу о необходимости наложения административного взыскания.

По постановлению суда (№ 592/3911/20) водитель должен уплатить штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней после вынесения, сообщает сайт Ковпаковского районного суда.

Что интересно, уже с субботы, 11 апреля, можно будет перевозить по 19 человек в маршрутки, то есть по количеству сидячих мест, правда, по справкам с места работы.

Право Маршрутки Нарушение карантина Штраф

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