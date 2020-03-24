В Сумской ОГА снова молились, правда, не ели Накануне Пасхальных праздников глава облгосадминистрации Роман Грищенко встретился с представителями церквей и религиозных организаций области.

Глава облгосадминистрации и представители конфессий призвали жителей Сумщины соблюдать карантинных мероприятий во время Пасхальных праздников.

«Сегодня Сумщина вместе со всей Украиной и миром пытается преодолеть коронавирусную инфекцию. В рамках нашей области пока удалось несколько снизить рост заболеваемости. Но впереди у нас еще одно испытание - традиционное празднование Пасхи, которое обычно собирает в церквях тысячи, десятки тысяч верующих, - отметил Роман Грищенко. - Я хочу обратиться к представителям религиозных конфессий с просьбой, чтобы вы призвали верующих своих приходов абсолютно точно выполнять все карантинные мероприятия».

По словам губернатора, сегодня государством используются более усилены ограничительные меры. Это делается для того, чтобы максимально минимизировать возможность заражения граждан. Если сейчас Сумщина и Украина выдержат это испытание, то в ближайшее время карантин будет прекращен, а если нет, то окончание карантина удаляется на несколько месяцев. И это представители церквей и религиозных организаций должны донести до своих прихожан.

Участники встречи акцентировали свое внимание на том, что в современном мире есть возможности проводить трансляцию богослужений онлайн. Поэтому все участники собрания отнеслись с пониманием к ограничениям на Пасхальные праздники.

В завершение встречи глава облгосадминистрации отметил ответственности каждого жителя Сумщины за сохранение собственного здоровья, жизни и здоровья родных и окружающих и призвал в Пасхальные праздники не подвергать опасности священнослужителей, пишет сайт ОГА.