В Сумах нет заболевших коронавирусом детей В Сумах не наблюдается заболеваемости COVID-19 среди детей, однако родителей просят быть бдительными.

О количестве подтвержденных случаев и подозрений, симптомы болезни и алгоритм действий рассказали на брифинге 9 апреля заместитель директора ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» Михаил Мацюк и городской детский внештатный инфекционист Марина Корниенко.

Михаил Мацюк сообщил, что в областном центре детей с подтверждением заболевания коронавирусной инфекции не обнаружено.

Впрочем, зарегистрировано пять случаев инфицирования данной респираторной болезнью детей до 17 лет в других городах, в частности в Шостке и Ахтырке.

В общем, проинформировал специалист, по состоянию на 9 апреля, 10:00 на Сумщине зарегистрировано 168 экстренных сообщений о подозрений на коронавирус, из них 56 случаев подтверждено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Вместе с тем, городской детский внештатный инфекционист Марина Корниенко подчеркнула, что в отличие от пожилых людей, у детей, а также людей среднего возраста, течение заболевания гораздо легче, отчасти проходит даже без симптомов. В то же время дети могут быть именно непосредственным источником инфекции.

Попутно, специалисты напомнили алгоритм действий при обнаружении симптомов коронавируса у ребенка, которого нужно придерживаться.

«Если у ребенка начался кашель, боль и сухость в горле, трудно дышать и резко повысилась температура, нужно немедленно и в телефонном режиме обратиться к своему семейному врачу или педиатру. Он проанализирует симптоматику, вероятность контактов с другими людьми, в том числе с иностранцами или приезжими людьми, оценит ход болезни и при необходимости выедет на место. После специальным прибором измеряет уровень концентрации кислорода в крови для анализа работы легких и достаточности кислорода в них. Также в случае изменения состояния здоровья проведет анализы и вызовет специализированную бригаду медицинской помощи для перевода в стационар», - отметила Марина Корниенко.

Чрезвычайно важным для детей является психологическая поддержка и достойный пример со стороны взрослых, отметили специалисты. Поскольку несовершеннолетним тяжело войти в режим карантина, ограничивая свой обычный режим, особенно это касается одевания защитных средств (масок / респираторов, перчаток). Поэтому с ребенком нужно поговорить, успокоить и рассказать об этом инфекционное заболевание.

Марина Корниенко сообщила, поскольку КНП «Городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» определена местом лечения в этот период, в частности, при подозрениях на SARS-CoV-2, ОРВИ или сопутствующих патологиях, для врачей провели учения по действующей нормативной базы.