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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:41363

В Украине через день после разрешения запретили работу строительных магазинов

Кабинет министров в среду, 8 апреля, разрешил, а 9 апреля решил снова запретить работать в период карантина учреждениям торговли строительными материалами.

Кабинет министров в среду, 8 апреля, разрешил, а 9 апреля решил снова запретить работать в период карантина учреждениям торговли строительными материалами. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

«В процессе доработки принятых вчера изменений в постановления были внесены правки. Приводим изменения с их учетом», — написал Шмыгаль.

Так, согласно вчерашней информации, была разрешена деятельность почтовая и курьерская, строительные работы, сбор и заготовка отходов, а также разрешена работа химчисток и заведений торгов строительным материалам. В обновленной информации последний пункт исчез.

 
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