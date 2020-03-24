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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:46355

В Кролевце - плюс два новых случая коронавирусной инфекции

Как сообщил мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сегодня, 9 апреля в Кролевце подтверждено еще 2 случая коронавирусной инфекции у жителей.

Он отметил, что это контактные лица ранее заболевших людей. Поэтому в Кролевецком районе 15 заболевших (+2 новые случая, которые подтвердили сегодня. Они еще не попали в официальную статистику), пишет Сайт Кролевца.

Мэр призвал кролевчан при симптомах заболевания сразу обращаться в Кролевецкую районную больницу и рассказала о мерах, которые осуществляются по обеспечению медицинского учреждения.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в г. Сумы - 4 случая заболевания, Тростянецкий район - 2, г. Шостка - 6 случаев, г. Ахтырка - 4, Конотоп - 3, Конотопский район - 24.

Общество Коронавирус Кролевец

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