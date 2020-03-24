В Кролевце - плюс два новых случая коронавирусной инфекции

Он отметил, что это контактные лица ранее заболевших людей. Поэтому в Кролевецком районе 15 заболевших (+2 новые случая, которые подтвердили сегодня. Они еще не попали в официальную статистику), пишет Сайт Кролевца.
Мэр призвал кролевчан при симптомах заболевания сразу обращаться в Кролевецкую районную больницу и рассказала о мерах, которые осуществляются по обеспечению медицинского учреждения.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, сейчас в г. Сумы - 4 случая заболевания, Тростянецкий район - 2, г. Шостка - 6 случаев, г. Ахтырка - 4, Конотоп - 3, Конотопский район - 24.
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