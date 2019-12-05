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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ООО «Сумское НПО» оценили меньше, чем в миллиард гривен

Государственная исполнительная служба выставила на продажу 22% ООО «Сумское МНПО» за 216 млн грн.

Государственная исполнительная служба продает на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ») корпоративные права должника в уставном капитале ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» в размере 21,67% акций. Стартовая цена лота составляет 216,36 млн грн, пишет "БизнесЦензор".

ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» создано на базе предприятия АО «Сумское НПО», и находится в городе Сумы по адресу ул. Горького 58.

Дата проведения аукциона: 6 мая.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810. Согласно судебным реестрам, речь идет о взыскании долгов с АО «Сумское НПО».

Кроме АО «Сумское НПО», совладельцем ООО «Сумское МНПО» является кипрская компания «Алверон Холдинг Лтд.» с долей в 78,32%, конечными бенефициарами которого выступают гражданин России Владимир Лукьяненко (младший) и гражданин Болгарии Максим Марков. Уставный капитал ООО – 998,08 млрд грн.

В конце 2019 года СМИ писали, что Константин Григоришин потерял контроль над Сумским НПО в результате проигрыша своим партнерам корпоративного спора в Лондонском арбитраже, который обязал Григоришина выплатить оппонентам $ 300 млн.

Экономика ООО Сумское НПО СМНПО

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