В сумских поликлиниках пациентов консультируют дистанционно (видео) По телефону или через интернет - так сейчас консультируют своих пациентов семейные врачи и педиатры.

Во время карантина в поликлинику можно обратиться только с неотложным состоянием. Плановые и профилактические осмотры прекращены, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Центр первичной медико-санитарной помощи №2 в Сумах обслуживает более 108 тысяч горожан, из них около 23 тысяч детей.

Врач Лариса Сергеева по видеосвязи консультирует маму больной маленькой пациентки, расспрашивает, осматривает ребенка, назначает лечение. Мама девочки, Людмила Янченко, - преподаватель по специальности. Две недели ее семья была на самоизоляции.

«Достаточно удобный такой метод консультации. После консультации мы сделали все необходимое, и ребенку уже сегодня лучше. Больше думала бы и колебалась, вести ее в больницу к врачу или нет, а так - мне очень удобно», - рассказывает Людмила Янченко.

У Ларисы Сергеевой 950 пациентов. Ранее на прием в день приходили до 40 человек. Теперь, говорит, обращаются меньше, даже по телефону.

«С начала карантина количество людей, которые приходят в поликлинику, уменьшилось - 5-7, иногда до 10. Больше люди обращаются в телефонном режиме. Детки с запорами больше, потому что сидят дома, меньше двигаются, меньше овощей, фруктов употребляют. Эта жалоба до 50% сейчас», - рассказывает педиатр Лариса Сергеева.

Терапевты, семейные врачи и педиатры работают по обычному расписанию, но консультируют преимущественно по телефону. Об этом рассказала заместитель директора Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Людмила Цюкало:

«Во всех амбулаториях на первом этаже при входе всем посетителям измеряется температура тела. Пациенты, обращающиеся с проявлениями острых респираторных вирусных заболеваний, принимаются на первом этаже в отдельных кабинетах. Если пациент имеет хроническую патологию, старше 65 лет, дети, особенно до года, в случае необходимости их врач посещает дома. В связи с карантином плановые госпитализации прекращены, не направляют врачи».

Сегодня коридоры амбулатории семейной медицины на Привокзальной пустые. На входе - санитарный пункт, где можно обработать руки. Эта амбулатория относится к Сумскому центру первичной медико-санитарной помощи №2. В него входят еще 5 амбулаторий.