Врачи сумской скорой показали, как готовятся к посещению больных COVID-19 (видео) Во время карантина медики скорой выезжают к пациентам, которые имеют признаки коронавирусной инфекции, только в специальных защитных костюмах.

Как выглядят эти костюмы, и почему бригады медиков были на самоизоляции, узнавали корреспонденты UA:СУМИ.

Укомплектованные бригады медицинских работников выезжают на вызовы к пациентам со специального парковки. Всего парк скорой в Сумах насчитывает 35 автомобилей.

Ежедневно в Сумской областной центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступает до 600 звонков со всей области. Из них врачи выезжают на 350-370 вызовов. Врачи советуют пациентам встречать бригады в защитных масках и перчатках. А пациентам с симптомами коронавирусной инфекции советуют самоизолироваться в отдельной комнате для приема врача.

Звонки со всей области принимают в единой диспетчерской. Во время их принятия спрашивают не только о причинах вызова, но и был ли человек за рубежом.

«С температурой не очень много вызовов, больше давление и сердце. Другие больные - болит живот, кровотечения, аварии. С температурой также вызывают, но мы их больше отправляем к семейному врачу», - рассказывает старшая фельдшер рабочей смены Любовь Шрамко.

Если же температура у пациента более 38 градусов и есть другие симптомы коронавирусной инфекции, выезжает скорая с врачами в специальных защитных костюмах.

Фельдшер Виталий Рудиченко распаковывает и одевает защитный костюм. В него входит комбинезон, шапочка, респираторная маска, две пары перчаток и защитные очки.

«Плотно прилегающая, никакого контакта с кожей и слизистыми оболочками у меня нет», - говорит Виталий Рудиченко.

Виталий говорит: «Работать в таком костюме жарко, но необходимо».

На вызов к пациентам, имеющим симптомы коронавирусной инфекции, врачи также принимают оксиметр - прибор для измерения кислорода в капиллярной крови и стационарные и переносные кислородные баллоны.

«Если есть какие-то расстройства дыхательной системы, дыхательная недостаточность и требует неотложной экстренной госпитализации, то сообщаем, что будет госпитализация. Тогда старший врач смены мне дает указания, куда везти, у нас по Сумах определены больницы. Предупреждаю в самой больнице, что бригада госпитализирует больного. Подъезжаем, и врачи также одевают защитные костюмы, и забирают в отдельный бокс, и нигде уже человек ни с кем не контактирует», - рассказывает Виталий Рудиченко.

Среди работников сумской скорой сейчас нет больных коронавирусной инфекцией, говорит заместитель директора центра экстренной медпомощи Галина Белоус. Был случай самоизоляции из-за того, что пациент не сообщил, что был за границей.

«Средства индивидуальной защиты использовались, но в недостаточном количестве. У нас были медицинские работники на самоизоляции, но заболеваемость у пациентов COVID-19 не была подтверждена, и все завершилось благополучно», - говорит Галина Белоус.