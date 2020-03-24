Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:19367

Врачи сумской скорой показали, как готовятся к посещению больных COVID-19 (видео)

Во время карантина медики скорой выезжают к пациентам, которые имеют признаки коронавирусной инфекции, только в специальных защитных костюмах.

Как выглядят эти костюмы, и почему бригады медиков были на самоизоляции, узнавали корреспонденты UA:СУМИ.

Укомплектованные бригады медицинских работников выезжают на вызовы к пациентам со специального парковки. Всего парк скорой в Сумах насчитывает 35 автомобилей.

Ежедневно в Сумской областной центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступает до 600 звонков со всей области. Из них врачи выезжают на 350-370 вызовов. Врачи советуют пациентам встречать бригады в защитных масках и перчатках. А пациентам с симптомами коронавирусной инфекции советуют самоизолироваться в отдельной комнате для приема врача.

Звонки со всей области принимают в единой диспетчерской. Во время их принятия спрашивают не только о причинах вызова, но и был ли человек за рубежом.

«С температурой не очень много вызовов, больше давление и сердце. Другие больные - болит живот, кровотечения, аварии. С температурой также вызывают, но мы их больше отправляем к семейному врачу», - рассказывает старшая фельдшер рабочей смены Любовь Шрамко.

Если же температура у пациента более 38 градусов и есть другие симптомы коронавирусной инфекции, выезжает скорая с врачами в специальных защитных костюмах.

Фельдшер Виталий Рудиченко распаковывает и одевает защитный костюм. В него входит комбинезон, шапочка, респираторная маска, две пары перчаток и защитные очки.

«Плотно прилегающая, никакого контакта с кожей и слизистыми оболочками у меня нет», - говорит Виталий Рудиченко.

Виталий говорит: «Работать в таком костюме жарко, но необходимо».

На вызов к пациентам, имеющим симптомы коронавирусной инфекции, врачи также принимают оксиметр - прибор для измерения кислорода в капиллярной крови и стационарные и переносные кислородные баллоны.

«Если есть какие-то расстройства дыхательной системы, дыхательная недостаточность и требует неотложной экстренной госпитализации, то сообщаем, что будет госпитализация. Тогда старший врач смены мне дает указания, куда везти, у нас по Сумах определены больницы. Предупреждаю в самой больнице, что бригада госпитализирует больного. Подъезжаем, и врачи также одевают защитные костюмы, и забирают в отдельный бокс, и нигде уже человек ни с кем не контактирует», - рассказывает Виталий Рудиченко.

Среди работников сумской скорой сейчас нет больных коронавирусной инфекцией, говорит заместитель директора центра экстренной медпомощи Галина Белоус. Был случай самоизоляции из-за того, что пациент не сообщил, что был за границей.

«Средства индивидуальной защиты использовались, но в недостаточном количестве. У нас были медицинские работники на самоизоляции, но заболеваемость у пациентов COVID-19 не была подтверждена, и все завершилось благополучно», - говорит Галина Белоус.

Общество Коронавирус Скорая помощь

По тематике

В Украине за сутки добавилось рекордное число подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня 09:39

В Украине за сутки добавилось рекордное число подтвержденных случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Украины сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....

На Сумщине уже 63 случая коронавируса
Сегодня 09:31

На Сумщине уже 63 случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....

В Кролевце - плюс два новых случая коронавирусной инфекции
Вчера 22:46

В Кролевце - плюс два новых случая коронавирусной инфекции

Как сообщил мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сегодня, 9 апреля в Кролевце подтверждено еще 2 случая коронавирусной инфекции у жителей....

В Сумах 9 подозрений на коронавирус
Вчера 13:47

В Сумах 9 подозрений на коронавирус

Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, всего на 10.00 сегодня, 9 апреля, на Сумщине 21 подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19....

Вчера 11:13

Covid-19: сколько украинцев лечатся от коронавируса за границей

За рубежом с COVID-19 находится на лечении 175 украинцев, из них - 121 в Италии....

Новости

На Сумщине уже 63 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
08.04.2020 17:39
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
08.04.2020 11:08
Для Сумской художественной школы выиграли 150 тысяч у Кошевого и Поляковой (видео)
Сегодня 10:04
В поселке Сад под Сумами пара лебедей ждет птенцов
Сегодня 10:00
Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской
Сегодня 09:51
В Украине за сутки добавилось рекордное число подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня 09:39
Неравнодушные сумчане спасли жизнь женщине
Сегодня 09:27
В сумских поликлиниках пациентов консультируют дистанционно (видео)
Сегодня 09:19
В Сумах квартирант обокрал соседа по квартире
Сегодня 08:40
Врачи сумской скорой показали, как готовятся к посещению больных COVID-19 (видео)
Сегодня 08:19
Юні таланти Сум взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі
Сегодня 08:01
view counter

Статьи

Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
Вчера 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.