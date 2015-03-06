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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00122

В поселке Сад под Сумами пара лебедей ждет птенцов

В поселке Сад, что под Сумами, свила гнездо пара лебедей. Местные жители заметили птиц около двух месяцев назад и теперь домашних птиц на став не пускают.

Лариса Бурцева - местная жительница, наблюдает за лебедями несколько лет: «Прилетела стая, повертелась, и полетела, осталась только пара. Эта пара прилетает уже не первый год, и не первый год поселяется. Это уже наши местные жители. Сейчас самка сидит на гнезде, а самец где-то пошел есть, а, может, наоборот, они поменялись. Люди не гоняют».

Лариса вспоминает: собственное гнездо лебединые супруги строили около месяца, затем птицы поочередно начали высиживать яйца. Женщина говорит - потомство должно вылупиться примерно через месяц. А вот сколько появится птенцов - неизвестно. В прошлом году выходили четырех. За птицами женщина наблюдает во время прогулок с собакой. Говорит, птицы обычно питаются мелкой рыбой из пруда, пишет UA:СУМИ.

«Когда гуляли с Барсиком, рядом был лебедь. Думала, что Барсик прогонит лебедя, а оказалось, что надо было спасать Барсика, потому лебедь крылья раскрыл - у него метр крыло одно, а так - два метра. Бежали мы с Барсиком вдвоем», - вспоминает Лариса Бурцева.

В водоеме эти лебеди живут рядом с другими дикими птицами.

«Диких утят они не гоняют, здесь у нас живут дикие утки, дикие цыплята, различные породы. Местное население птиц почти не выпускает, потому что, если самец увидит, что они приближаются к его гнезду, может даже убить», - рассказывает женщина.

Общество Лебеди Сад

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