В сквере Счастья через 2,5 года после открытия уже нужен капремонт освещения

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
«Сквер Несчастья у «Макдональдса». Три года прошли, как его сделали, и ни один светильник или фонарь не горит. Сказали, что уже нужен капитальный ремонт. Полное банкротство Александра Лысенко и Ко. Хозяйственники, млять. Есть в городе что-то, за что они взялись, но не облсрались?
Эта команда работает для вас!», - написал депутат из не промэрской фракции.
Сегодня, 18 декабря, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «О присвоении названия (наименование) сквера (в районе Покровской площади, улице...
Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета рассматривался проект решения «О присвоении названия (наименование) сквера (в районе Покровской площади, улице...
Подведены итоги общественного обсуждения с рассмотрения вопроса о присвоении названия (наименование) «Сквера Счастья» (район «МакДональдза»)....
Управление архитектуры и градостроительства организует общественное обсуждение о присвоении названия (наименование) сквера, находящегося между улицей Кузнечной, Покровской площадью и улицей...
Мэр Сум Александр Лысенко распорядился установить несколько розеток в так называемом сквере Счастья возле «МакДональдса»....