В сквере Счастья через 2,5 года после открытия уже нужен капремонт освещения Сквер Счастья, открытый в сентябре 2017 года, уже нуждается в ремонте.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Сквер Несчастья у «Макдональдса». Три года прошли, как его сделали, и ни один светильник или фонарь не горит. Сказали, что уже нужен капитальный ремонт. Полное банкротство Александра Лысенко и Ко. Хозяйственники, млять. Есть в городе что-то, за что они взялись, но не облсрались?

Эта команда работает для вас!», - написал депутат из не промэрской фракции.