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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46285

В сквере Счастья через 2,5 года после открытия уже нужен капремонт освещения

Сквер Счастья, открытый в сентябре 2017 года, уже нуждается в ремонте.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Сквер Несчастья у «Макдональдса». Три года прошли, как его сделали, и ни один светильник или фонарь не горит. Сказали, что уже нужен капитальный ремонт. Полное банкротство Александра Лысенко и Ко. Хозяйственники, млять. Есть в городе что-то, за что они взялись, но не облсрались?

Эта команда работает для вас!», - написал депутат из не промэрской фракции.

Общество Сквер Счастья

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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