Неравнодушные сумчане спасли жизнь женщине Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал Юрий Чернобублик.

«Благодарность!!! 09.04.2020 примерно в 20.40 по ул. Металлургов г.Сумы, у д. №5, гуляя с собакой, заметил женщину средних лет, опрятно одетую, с маской на лице, которая просто сидела на газоне. Возле нее была девушка, лет 20, которая объяснила, что женщина шла, и у нее на глазах просто упала. На простые вопросы ответить не могла, жаловалась на головокружение и терпкость в руках. Заподозрил признаки инсульта, и вызвал скорую и полицию. Надо отдать должное, через 5-7 минут, на месте уже был наряд Нацгвардии и карета скорой помощи. Женщину отправили в больницу. Поразили профессиональные действия нацгвардейцев (а это военные срочной службы), четкая работа медиков, и главное - неравнодушие прохожей девушки. Спасибо!», - написал сумчанин.