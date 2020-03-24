Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27316

Неравнодушные сумчане спасли жизнь женщине

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал Юрий Чернобублик.

«Благодарность!!! 09.04.2020 примерно в 20.40 по ул. Металлургов г.Сумы, у д. №5, гуляя с собакой, заметил женщину средних лет, опрятно одетую, с маской на лице, которая просто сидела на газоне. Возле нее была девушка, лет 20, которая объяснила, что женщина шла, и у нее на глазах просто упала. На простые вопросы ответить не могла, жаловалась на головокружение и терпкость в руках. Заподозрил признаки инсульта, и вызвал скорую и полицию. Надо отдать должное, через 5-7 минут, на месте уже был наряд Нацгвардии и карета скорой помощи. Женщину отправили в больницу. Поразили профессиональные действия нацгвардейцев (а это военные срочной службы), четкая работа медиков, и главное - неравнодушие прохожей девушки. Спасибо!», - написал сумчанин.

Общество

Новости

На Сумщине уже 63 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
08.04.2020 17:39
В Сумах новый случай заражения коронавирусом
08.04.2020 11:08
Для Сумской художественной школы выиграли 150 тысяч у Кошевого и Поляковой (видео)
Сегодня 10:04
В поселке Сад под Сумами пара лебедей ждет птенцов
Сегодня 10:00
Сумчане просят вернуть односторонне движение на Ахтырской
Сегодня 09:51
В Украине за сутки добавилось рекордное число подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня 09:39
Неравнодушные сумчане спасли жизнь женщине
Сегодня 09:27
В сумских поликлиниках пациентов консультируют дистанционно (видео)
Сегодня 09:19
В Сумах квартирант обокрал соседа по квартире
Сегодня 08:40
Врачи сумской скорой показали, как готовятся к посещению больных COVID-19 (видео)
Сегодня 08:19
Юні таланти Сум взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі
Сегодня 08:01
view counter

Статьи

Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
Вчера 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.