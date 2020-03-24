На Сумщине уже 63 случая коронавируса Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Из них на Сумщине – 63 (7 новых случаев за сутки).