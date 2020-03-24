На Сумщине уже 63 случая коронавируса

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
Из них на Сумщине – 63 (7 новых случаев за сутки).
Министерство здравоохранения Украины сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Во время карантина медики скорой выезжают к пациентам, которые имеют признаки коронавирусной инфекции, только в специальных защитных костюмах....
Как сообщил мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сегодня, 9 апреля в Кролевце подтверждено еще 2 случая коронавирусной инфекции у жителей....
Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, всего на 10.00 сегодня, 9 апреля, на Сумщине 21 подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19....
За рубежом с COVID-19 находится на лечении 175 украинцев, из них - 121 в Италии....