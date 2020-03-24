В Украине за сутки добавилось рекордное число подтвержденных случаев COVID-19 Министерство здравоохранения Украины сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 119 случаев;

- Волынская область - 41 случай;

- Днепропетровская область - 52 случая;

- Донецкая область - 11 случаев;

- Житомирская область - 41 случай;

- Закарпатская область - 56 случаев;

- Запорожская область - 54 случая;

- Ивано-Франковская область - 254 случая;

- Кировоградская область - 82 случая;

- г. Киев - 348 случаев;

- Киевская область - 140 случаев;

- Львовская область - 82 случая;

- Луганская область - 3 случая;

- Николаевская область - 0 случаев;

- Одесская область - 46 случаев;

- Полтавская область - 20 случаев;

- Ровенская область - 85 случаев;

- Сумская область - 63 случая;

- Тернопольская область - 196 случаев;

- Харьковская область - 6 случаев;

- Херсонская область - 27 случаев;

- Хмельницкая область - 16 случаев;

- Черновицкая область - 366 случаев;

- Черкасская область - 86 случаев;

- Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля 2020 в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.