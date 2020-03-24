На Сумщине мошенник под видом работника санэпидслужбы обманул женщину

Пожилая женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил человек, который представился сотрудником санитарно-эпидемиологической службы. Он сообщил, что вскоре к ней приедут сотрудники санэпидемслужбы для проверки соблюдения ею правил карантина. Собеседник заверил, что избежать проверки можно, перечислив на продиктован счет 10000 гривен. Напуганная 61-летняя женщина таки передала две тысячи гривен, и только потом поняла, что ее обманули.
Следователи Кролевецкого отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), и начали поиски злоумышленника.
Полицейские снова предостерегают граждан от излишней доверчивости и призывают проявлять бдительность при таких телефонных разговоров с незнакомцами. Помните: если речь заходит за деньги, будьте уверены - вы общаетесь с мошенником, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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