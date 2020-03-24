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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54200

На Сумщине мошенник под видом работника санэпидслужбы обманул женщину

Две тысячи гривен потеряла женщина, поверив незнакомому телефонному собеседнику. Как установили вызваны работники полиции, неизвестный угрожал ей ... проверкой санэпидемстанции.

Пожилая женщина рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил человек, который представился сотрудником санитарно-эпидемиологической службы. Он сообщил, что вскоре к ней приедут сотрудники санэпидемслужбы для проверки соблюдения ею правил карантина. Собеседник заверил, что избежать проверки можно, перечислив на продиктован счет 10000 гривен. Напуганная 61-летняя женщина таки передала две тысячи гривен, и только потом поняла, что ее обманули.

Следователи Кролевецкого отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), и начали поиски злоумышленника.

Полицейские снова предостерегают граждан от излишней доверчивости и призывают проявлять бдительность при таких телефонных разговоров с незнакомцами. Помните: если речь заходит за деньги, будьте уверены - вы общаетесь с мошенником, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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