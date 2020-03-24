В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19 Сумской областной лабораторный центр сообщил о новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сумщине.

За прошедшие сутки на Сумщине добавились 7 новых случаев: 3 – в Конотопе, 2 – в Сумах, 2 – в Кролевце. Всего на утро 10 апреля 63 случая: Конотопский район – 24, Кролевецкий район – 15, Сумы, Шостка, Конотоп – по 6, Ахтырка – 4 , Тростянецкий район – 2.