В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19

За прошедшие сутки на Сумщине добавились 7 новых случаев: 3 – в Конотопе, 2 – в Сумах, 2 – в Кролевце. Всего на утро 10 апреля 63 случая: Конотопский район – 24, Кролевецкий район – 15, Сумы, Шостка, Конотоп – по 6, Ахтырка – 4 , Тростянецкий район – 2.
Министерство здравоохранения Украины сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Во время карантина медики скорой выезжают к пациентам, которые имеют признаки коронавирусной инфекции, только в специальных защитных костюмах....
Как сообщил мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сегодня, 9 апреля в Кролевце подтверждено еще 2 случая коронавирусной инфекции у жителей....
Как сообщает Сумской областной лабораторный центр, всего на 10.00 сегодня, 9 апреля, на Сумщине 21 подозрение на коронавирусную инфекцию COVID-19....