Сумской горотдел здравоохранения закупил экспресс-тесты на коронавирус

Тесты закуплены за средства городского бюджета. Отныне медицинские работники городских лечебных учреждений смогут сразу при подозрении на заболевания коронавирусная инфекцией провести тестирование. Это позволит безотлагательно принять все необходимые меры, связанные с изоляцией и лечением больного, обезопасив как медицинских работников, так и рядовых горожан, и предупредит бесконтрольное распространение инфекции.
Поставщиком тестов стал отечественный производитель - ООО «Медбиоальянс», сообщает горотдел здравоохранения.
С 6 апреля Сумской областной лабораторный центр будет использовать корейские тесты на коронавирус....