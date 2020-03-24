Сумской горотдел здравоохранения закупил экспресс-тесты на коронавирус 9 апреля в г. Сумы прибыла партия экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни (COVID-19) в размере 3000 штук и 1000 штук быстрых тестов для диагностики гриппа А и В, которые будут переданы в подчиненных учреждений здравоохранения Сум уже сегодня.

Тесты закуплены за средства городского бюджета. Отныне медицинские работники городских лечебных учреждений смогут сразу при подозрении на заболевания коронавирусная инфекцией провести тестирование. Это позволит безотлагательно принять все необходимые меры, связанные с изоляцией и лечением больного, обезопасив как медицинских работников, так и рядовых горожан, и предупредит бесконтрольное распространение инфекции. Поставщиком тестов стал отечественный производитель - ООО «Медбиоальянс», сообщает горотдел здравоохранения.