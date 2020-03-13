На Сумщине ремонтируют дорогу на Курск

Производится рубка кустарника и мелколесья, холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя по технологии - холодный ресайклинг, оборудование основания толщиной слоя 15 см с щебеночно-песчаной смеси М20, укрепленной цементом 4%, обустройство нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из пористого крупнозернистого асфальтобетона, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.
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