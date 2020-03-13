На Сумщине ремонтируют дорогу на Курск Продолжаются работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка (на Курск) на участке км 213 + 260 - км 224 + 114.

Производится рубка кустарника и мелколесья, холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя по технологии - холодный ресайклинг, оборудование основания толщиной слоя 15 см с щебеночно-песчаной смеси М20, укрепленной цементом 4%, обустройство нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из пористого крупнозернистого асфальтобетона, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.