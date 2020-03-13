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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26341

На Сумщине ремонтируют дорогу на Курск

Продолжаются работы по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка (на Курск) на участке км 213 + 260 - км 224 + 114.

Производится рубка кустарника и мелколесья, холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя по технологии - холодный ресайклинг, оборудование основания толщиной слоя 15 см с щебеночно-песчаной смеси М20, укрепленной цементом 4%, обустройство нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из пористого крупнозернистого асфальтобетона, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

Общество Ремонт дорог

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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