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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01127

В Сумском центре участников боевых действий появился новый лечебный аппарат

На базе КУ «Центр участников боевых действий» обновление в физиотерапевтическом кабинете - появился прибор, предназначенный для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой и средней частоты.

Данное устройство приобретено в учреждение за депутатские средства.

Показания для применения: заболевания нервной системы, протекающих с болевым синдромом; неврологические проявления остеохондроза позвоночника; парезы и параличи, требующие электростимуляции мышц; заболевания суставов заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов; заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания желчевыводящих путей; заболевания кишечника; заболевания легких; заболевания почек заболевания сосудов; фантомные боли; ушибы, растяжения, миозиты, миалгии.

Специалисты отмечают, перед прохождением процедур обязательно нужно проконсультироваться у врача-физиотерапевта.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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