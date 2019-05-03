В Сумском центре участников боевых действий появился новый лечебный аппарат На базе КУ «Центр участников боевых действий» обновление в физиотерапевтическом кабинете - появился прибор, предназначенный для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой и средней частоты.

Данное устройство приобретено в учреждение за депутатские средства. Показания для применения: заболевания нервной системы, протекающих с болевым синдромом; неврологические проявления остеохондроза позвоночника; парезы и параличи, требующие электростимуляции мышц; заболевания суставов заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов; заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания желчевыводящих путей; заболевания кишечника; заболевания легких; заболевания почек заболевания сосудов; фантомные боли; ушибы, растяжения, миозиты, миалгии. Специалисты отмечают, перед прохождением процедур обязательно нужно проконсультироваться у врача-физиотерапевта.