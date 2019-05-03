В Сумском центре участников боевых действий появился новый лечебный аппарат

Данное устройство приобретено в учреждение за депутатские средства.
Показания для применения: заболевания нервной системы, протекающих с болевым синдромом; неврологические проявления остеохондроза позвоночника; парезы и параличи, требующие электростимуляции мышц; заболевания суставов заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов; заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки; заболевания желчевыводящих путей; заболевания кишечника; заболевания легких; заболевания почек заболевания сосудов; фантомные боли; ушибы, растяжения, миозиты, миалгии.
Специалисты отмечают, перед прохождением процедур обязательно нужно проконсультироваться у врача-физиотерапевта.
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