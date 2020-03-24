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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:4795

В Сумах полиция гоняет влюбленные парочки по парку

В Сумах и области полиция проводит превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта 2020 №215 на территории нашего государства введены карантинные мероприятия, которые призваны предотвратить распространение опасной инфекции COVID-19. Мировой опыт борьбы с болезнью подтверждает, что лучший способ остановить распространение вируса - оставаться дома и выполнять рекомендации врачей.

Правоохранители Сумщины усилили проведения превентивной работы и осуществляют контроль за соблюдением требований действующего законодательства гражданами и предупреждения возможного инфицирования населения.

Ежедневно только в областном центре на патрулирование города выходят десятки нарядов полиции и Национальной гвардии Украины.

Усилия правоохранителей, в первую очередь, направлены на проведение профилактической и разъяснительной работы о важности соблюдения временных ограничений пассажирских перевозок, проведение массовых мероприятий и работы определенных категорий заведений. Кроме того в соответствии со статьей 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 (далее - COVID-19), с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 Кабинет Министров Украины постановил установить с 12 марта по 24 апреля на всей территории Украины карантин. А это значит, что в стране действует ряд дополнительных ограничений, контроль за исполнением которых возложен на полицию, в пределах его полномочий.

В частности полицейские в пределах своих полномочий проверяют документы граждан, устанавливают маршруты их следования и осуществляют контроль за выполнением карантинных ограничений.

Полиция напоминает, что с 6 апреля 2020 запрещается нахождение в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно ;. перемещения группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка; пребывания в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; посещение учебных заведений ее соискателями; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок; проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и тому подобное. Во исполнение вышеуказанного постановления Кабмина введен запрет: железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов, проведение всех массовых мероприятий с участием более 10 человек. Временно прекратить свою работу должны и заведения общественного питания, торговые и учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.

Кроме того, во исполнение решений региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для предотвращения распространения инфекции полицейские также охранять места обсервации и территории медицинских учреждений, в которые помещены пациенты с заболеванием или подозрением на коронавирус.

Тот, кто будет нарушать карантинные мероприятия и своими противоправными действиями подвергнет опасности других граждан, отвечать за это перед законом. Ведь Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавируса.

Полиция обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь они направлены прежде всего на обеспечение безопасности каждого человека.

Уважаемые граждане, сохраняйте спокойствие, выполняйте рекомендации врачей и пользуйтесь информацией об эпидемиологической ситуации в стране только из официальных источников.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

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