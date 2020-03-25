В Шостке сбили мотоциклиста

Сообщение о ДТП на одной из центральных улиц Шостки в полицию поступило от случайного свидетеля. На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснили правоохранители, на перекрестке ул. Свободы и Мира столкнулись легковой автомобиль «Honda» и мотоцикл «Musstang». В результате аварии 41-летний водитель мототранспорта получил телесные повреждения и был доставлен в больницу с телесными повреждениями.
По словам 30-летнего водителя автомобиля, он двигался по главной дороге. На перекрестке его не пропустил мотоцикл, который в это время выезжал со второстепенной дороги.
По предварительным данным, оба водителя были трезвые.
Сейчас полицейские опрашивают свидетелей дорожной аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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