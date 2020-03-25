На Сумщине полицейские привлекли к ответственности родителей, дети которых устроили опасные прогулки во время карантина Несовершеннолетние парень и девушка развлекались тем, что ходили по крыше одноэтажного дома, прыгая с него, и перебегали в неустановленном месте дорогу с оживленным автомобильным движением.

Информацию об опасных развлечениях местных подростков выложил в социальной сети неравнодушный шосткинец. Мужчина увидел их воочию и снял на телефон. Был поражен поведением детей, которые во время карантина гуляли по крыше одноэтажного дома на местном рынке, прыгали с него, и легкомысленно перебегали дорогу с оживленным автомобильным движением.

Увидев это видео в местном интернет-издании, сотрудники ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции немедленно зарегистрировали сообщение и начали соответствующую проверку.

«Информация подтвердилась. Личности подростков наши сотрудники установили, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Ими оказались 14-летняя девушка и 12-летний парень. Родители детей понятия не имели, чем занимаются их потомки во время карантина».

Сами же дети рассказали, что постоянно сидеть дома и заниматься уроками - скучно, поэтому и решили «разнообразить» свой досуг.

В отношении родителей подростков полицейские составили административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Санкция статьи предусматривает наложение на них штрафа.

Кроме того, с детьми и взрослыми проведены профилактические беседы о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.