UA: СУМИ цієї неділі транслюватиме православні та католицькі богослужіння

Дивіться в ефірі UA: СУМИ та онлайн на сайті філії:
У п’ятницю, 10 квітня, загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА покажуть Хресну дорогу за участю Святішого Отця Франциска в Колізеї. Початок молитви — о 22:00 (за київським часом).
Також 10 квітня телеканал UA: КРИМ транслюватиме традиційну п’ятничну молитву та прововіді духовних лідерів мусульман:
Нагадаємо, в Україні триває боротьба з поширенням коронавірусної хвороби. Через це діють карантинні обмеження для громадян.
Суспільні телеканали транслюють богослужіння різних християнських конфесій та мусульман в ефірі від середини березня. UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА показують служіння Церкви євангельських християн-баптистів, Української євангельської церкви, Церкви християн віри євангельської, Церкви адвентистів сьомого дня та спеціальні проповіді й звернення лідерів інших релігійних об’єднань Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Крім того, UA: БУКОВИНА показала серію відеозвернень священників до вірян «Вдома з Богом».