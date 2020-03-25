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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07255

UA: СУМИ цієї неділі транслюватиме православні та католицькі богослужіння

У неділю, 12 квітня християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове, а православні та греко-католики — Вербну неділю. Суспільне транслюватиме богослужіння різних конфесій, аби віряни долучатися до спільної молитви безпечно — перебуваючи вдома.

Дивіться в ефірі UA: СУМИ та онлайн на сайті філії:

  • 10:00 — Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим;
  • 12:00 — Великодня Служба Божа та Апостольське благословення для Риму й усього світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі. Богослужіння супроводжуватиме синхронний переклад українською, а також мовою жестів. 

У п’ятницю, 10 квітня, загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА покажуть Хресну дорогу за участю Святішого Отця Франциска в Колізеї. Початок молитви — о 22:00 (за київським часом). 

Також 10 квітня телеканал UA: КРИМ транслюватиме традиційну п’ятничну молитву та прововіді духовних лідерів мусульман: 

  • 12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України «Умма»;
  • 12:15 — настанова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим;
  • 16:45 — п’ятнична проповідь із Київської соборної мечеті «Ар-Рахма», що організована Духовним управлінням мусульман України.

Нагадаємо, в Україні триває боротьба з поширенням коронавірусної хвороби. Через це діють карантинні обмеження для громадян. 

Суспільні телеканали транслюють богослужіння різних християнських конфесій та мусульман в ефірі від середини березня. UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА показують служіння Церкви євангельських християн-баптистів, Української євангельської церкви, Церкви християн віри євангельської, Церкви адвентистів сьомого дня та спеціальні проповіді й звернення лідерів інших релігійних об’єднань Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. 

Крім того, UA: БУКОВИНА показала серію відеозвернень священників до вірян «Вдома з Богом».

 
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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