UA: СУМИ цієї неділі транслюватиме православні та католицькі богослужіння

Дивіться в ефірі UA: СУМИ та онлайн на сайті філії:



10:00 — Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України з нагоди свята Входу Господнього в Єрусалим;

12:00 — Великодня Служба Божа та Апостольське благословення для Риму й усього світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі Святого Петра в Римі. Богослужіння супроводжуватиме синхронний переклад українською, а також мовою жестів.

У п’ятницю, 10 квітня, загальнонаціональні телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА покажуть Хресну дорогу за участю Святішого Отця Франциска в Колізеї. Початок молитви — о 22:00 (за київським часом).

Також 10 квітня телеканал UA: КРИМ транслюватиме традиційну п’ятничну молитву та прововіді духовних лідерів мусульман:

12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України «Умма»;

12:15 — настанова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим;

16:45 — п’ятнична проповідь із Київської соборної мечеті «Ар-Рахма», що організована Духовним управлінням мусульман України.

Нагадаємо, в Україні триває боротьба з поширенням коронавірусної хвороби. Через це діють карантинні обмеження для громадян.

Суспільні телеканали транслюють богослужіння різних християнських конфесій та мусульман в ефірі від середини березня. UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА показують служіння Церкви євангельських християн-баптистів, Української євангельської церкви, Церкви християн віри євангельської, Церкви адвентистів сьомого дня та спеціальні проповіді й звернення лідерів інших релігійних об’єднань Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Крім того, UA: БУКОВИНА показала серію відеозвернень священників до вірян «Вдома з Богом».