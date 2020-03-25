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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26277

На Сумщине полиция задержала «церковного» вора

Правоохранители установили, что 45-летний злоумышленник вел бродячий образ жизни, и на протяжении нескольких лет обворовывал церкви, храмы и магазины в разных регионах Украины.

Обычно объектами преступления становились ящики с пожертвованиями верующих. Так, три года назад мужчина обокрал Свято-Троицкую церковь в пгт Липовая Долина. Настоятель храма, обратившись в полицию с соответствующим заявлением, рассказал, что вор проник в помещение церкви ночью и вынес ящик с пожертвованиями. Как выяснили правоохранители в ящике было около 2 тысяч гривен. Тогда по факту преступления следователи открыли уголовное производство в соответствии со ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением), установили личность злоумышленника и объявили его в розыск.

«Все это время поиски подозреваемого продолжались, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Мы выяснили, что уроженец Роменщины вел бродячий образ жизни, а средства к существованию добывал кражами из магазинов и церквей в разных регионах Украины. Чтобы ввести в заблуждение правоохранителей, указывал о себе недостоверные сведения. Таким образом ему длительное время удавалось избежать разоблачения и наказания за совершенные преступления».

Сейчас суд избрал задержанному мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители проверяют его на причастность к совершению аналогичных краж из церквей и магазинов на территории нашей области.

За содеянное задержанному грозит заключение на срок до шести лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Церковные воры

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