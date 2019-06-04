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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полицейские разыскали и вернули в семью 14-летнюю девушку

Час понадобился сотрудникам полиции Липовой Долины, чтобы установить место нахождения ребенка и вернуть ее домой.

9 апреля в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции позвонила местная жительница и сообщила об исчезновении ребенка. Гражданка рассказала, что ее 14-летней дочери определенное время нет дома, и куда она могла отправиться - женщина не знает.

Правоохранители сразу начали поиски: опрашивали знакомых и друзей, проверяли общественные места, нежилые дома и заброшенные сооружения, прочесывали кустарники.

«И такие интенсивные меры уже через час дали свой положительный результат, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Как оказалось, несовершеннолетний спряталась в помещении недействующей фермы. Во время разговора с полицейскими девушка объяснила свой поступок ссорой с матерью».

По словам самих родителей, такое поведение ребенка не типично, и из дома она убегает впервые. Девушку осмотрели врачи, с ней пообщался психолог, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

С семьей работники полиции провели профилактические беседы, объяснив возможные последствия подобных поступков. Сейчас девушка уже вернулась в круг семьи, пообещав в будущем быть более взвешенной и внимательнее прислушиваться к советам своих родителей, сообщалась Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок

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