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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ФОПам, які вимушено призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей, - Марина Лазебна

Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.

Таку допомогу пропонується надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

 

Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.

 

"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", – сказала очільниця міністерства.

 

За словами Марини Лазебної, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.

 

Міністр запевнила, що Уряд уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.

 
Общество

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