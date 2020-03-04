ФОПам, які вимушено призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей, - Марина Лазебна

Таку допомогу пропонується надавати фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.
Про це Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.
"Є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті, яким зараз дуже складно, але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично пішли у неоплачувану відпустку. Такі особи не можуть прийти у центр зайнятості та отримати статус безробітного", – сказала очільниця міністерства.
За словами Марини Лазебної, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами, станом економіки країни.
Міністр запевнила, що Уряд уже найближчим часом ухвалить рішення про надання такої допомоги.