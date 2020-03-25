Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28129

Сумщина - всередине рейтинга обеспеченности больниц к борьбе с коронавирусом

В Украине появилась онлайн-карта обеспеченности медицинских учреждений.

Она показывает, насколько больницы подготовлены к борьбе с пандемией и обеспечены всем необходимым: антисептиками, перчатками, масками, респираторами, халатами, костюмами биозащиты и т.п.

Хуже всего дела с готовностью к приему больных COVID-19 в больницах Херсонской и Ивано-Франковской областях. Обеспечение медиков для лечения больных хватит только на 16 и 9 дней соответственно. Лучшая ситуация в Киеве и Харьковской области - более 110 дней).

Сумщина - посередине рейтинга (61 день).

В частности:

▪︎ Областной клинический перинатальный центр (г. Сумы) - на 207,5 дней

▪︎ Сумской областной клинический кожно-венерологический диспансер - 160,6 дней

▪︎ Тростянецкая городская больница - 79,7 дней

▪︎ Детская клиническая больница Святой Зинаиды (г. Сумы) - 34 дня;

▪︎ Роменская центральная районная больница - 25,7 дней

▪︎ Шосткинская центральная больница - 19,8 дней

▪︎ Конотопская центральная районная больница - 10,3 дней

▪︎ Кролевецкая центральная районная больница - 8,3 дней

▪︎ Белопольская центральная районная больница - 2,8 дней.

Карту создала компания YouControl, занимающаяся разработкой IT-продуктов на основании открытых данных. С помощью нового онлайн-инструмента можно проверить, на сколько дней в том или ином медицинском учреждении хватит ресурсов. Расчеты проводятся в автоматическом режиме на основе алгоритмов Министерства здравоохранения.

Общество

Новости

В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19 1
Сегодня 10:58
На Сумщине уже 63 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
08.04.2020 17:39
Сумщина - всередине рейтинга обеспеченности больниц к борьбе с коронавирусом
Сегодня 14:28
На Сумщине полицейские разыскали и вернули в семью 14-летнюю девушку
Сегодня 14:08
На Сумщине коронавирус подтвержден у 4 медиков, в Сумах – у одного
Сегодня 13:43
На Сумщине полиция задержала «церковного» вора
Сегодня 13:26
На Сумщине с диагнозом COVID-19 госпитализировано меньше четверти пациентов
Сегодня 13:16
UA: СУМИ цієї неділі транслюватиме православні та католицькі богослужіння
Сегодня 13:07
На Сумщине полицейские привлекли к ответственности родителей, дети которых устроили опасные прогулки во время карантина
Сегодня 12:59
В Шостке сбили мотоциклиста
Сегодня 12:54
В Сумском центре участников боевых действий появился новый лечебный аппарат
Сегодня 12:01
view counter

Статьи

Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
Сегодня 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
Вчера 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.