Сумщина - всередине рейтинга обеспеченности больниц к борьбе с коронавирусом В Украине появилась онлайн-карта обеспеченности медицинских учреждений.

Она показывает, насколько больницы подготовлены к борьбе с пандемией и обеспечены всем необходимым: антисептиками, перчатками, масками, респираторами, халатами, костюмами биозащиты и т.п.

Хуже всего дела с готовностью к приему больных COVID-19 в больницах Херсонской и Ивано-Франковской областях. Обеспечение медиков для лечения больных хватит только на 16 и 9 дней соответственно. Лучшая ситуация в Киеве и Харьковской области - более 110 дней).

Сумщина - посередине рейтинга (61 день).

В частности:

▪︎ Областной клинический перинатальный центр (г. Сумы) - на 207,5 дней

▪︎ Сумской областной клинический кожно-венерологический диспансер - 160,6 дней

▪︎ Тростянецкая городская больница - 79,7 дней

▪︎ Детская клиническая больница Святой Зинаиды (г. Сумы) - 34 дня;

▪︎ Роменская центральная районная больница - 25,7 дней

▪︎ Шосткинская центральная больница - 19,8 дней

▪︎ Конотопская центральная районная больница - 10,3 дней

▪︎ Кролевецкая центральная районная больница - 8,3 дней

▪︎ Белопольская центральная районная больница - 2,8 дней.

Карту создала компания YouControl, занимающаяся разработкой IT-продуктов на основании открытых данных. С помощью нового онлайн-инструмента можно проверить, на сколько дней в том или ином медицинском учреждении хватит ресурсов. Расчеты проводятся в автоматическом режиме на основе алгоритмов Министерства здравоохранения.