В Сумах будут судить инспектора СИЗО, который за взятку пытался передать заключенному наркотики, мобилку и спирт Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении младшего инспектора Сумского следственного изолятора, который за неправомерную выгоду пытался передать заключенному запрещенные предметы (ч. 1 ст. 368 и ч. 2 ст. 307КК Украины).

По данным следствия, 22 октября 2019 года обвиняемый, соблазнившись на 1500 грн неправомерной выгоды, заступая на службу, принес на территорию Государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» наркотическое средство «каннабис», психотропное вещество «PVP», мобильный телефон с сим-картой и заполненную спиртосодержащей жидкостью резиновую грелку. Инспектор планировал передать указанные запрещенные предметы одному из заключенных, однако был задержан правоохранителями.

Досудебное следствие по указанному уголовному производству проведено следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.