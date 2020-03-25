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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39238

В Сумах по делу двойного убийства суд пошел писать приговор

Сегодня, 10 апреля, в Ковпаковском районном суде состоялись судебные прения по делу об убийстве двух сумчанок 17 и 25 лет.

Прокурор попросила для обвиняемого Евгения Тимченко пожизненного заключения. Обвиняемый свою вину в убийствах не признал. Ориентировочно, по данным пресс-секретаря Ковпаковского районного суда Виктории Сырицыной, приговор будет объявлен после 20 апреля, пишет Sumy.Today.

Даже если суд первой инстанции признает Евгения Тимченко виновным, если приговор не вступит в силу до августа, он выйдет на свободу, так как закончится срок привлечения к уголовной ответственности, так как суд не сможет осудить более чем на 15 лет.

Напомним еще в 2006-м Евгений Тимченко уже был приговорен к пожизненному лишению свободы. Но через 10 лет его дело рассмотрел Европейский суд по правам человека, который решил, что с ним жестоко обращались сотрудники милиции. Европейский суд по правам человека считает, что тот факт, что национальные суды в этом деле «не изъяли из доказательной базы признательные показания, сделало производства в целом несправедливым», поэтому дело направлено на новое рассмотрение.

Право Евгений Тимченко Убийство

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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