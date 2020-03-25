Патрульные с медиками спасли жизнь сумчанину (видео) Слаженные и оперативные действия инспекторов полиции и медиков спасли жизнь мужчине.

7 апреля, в полночь, патрульные получили сообщение о необходимости оказать помощь бригаде скорой медицинской помощи на улице Привокзальной.

Зайдя в квартиру на 4-м этаже, стражи порядка увидели мужчину, которому медики оказывали помощь. По словам врачей, у гражданина сердечно-сосудистое заболевание, и ему очень нужна неотложная помощь в медицинском учреждении.

Процесс транспортировки к машине скорой осложняли узкие коридоры, ведь в таком случае воспользоваться носилками было невозможно. Инспекторы и медики переместили его на одеяло и в сидячем положении вынесли на улицу.

Патрульные полицейские быстро сопроводили автомобиль медиков к центральной городской клинической больнице и помогли занести в реанимационное отделение.

По информации, полученной от врачей, мужчине провели операцию. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.