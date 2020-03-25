Патрульные с медиками спасли жизнь сумчанину (видео)

7 апреля, в полночь, патрульные получили сообщение о необходимости оказать помощь бригаде скорой медицинской помощи на улице Привокзальной.
Зайдя в квартиру на 4-м этаже, стражи порядка увидели мужчину, которому медики оказывали помощь. По словам врачей, у гражданина сердечно-сосудистое заболевание, и ему очень нужна неотложная помощь в медицинском учреждении.
Процесс транспортировки к машине скорой осложняли узкие коридоры, ведь в таком случае воспользоваться носилками было невозможно. Инспекторы и медики переместили его на одеяло и в сидячем положении вынесли на улицу.
Патрульные полицейские быстро сопроводили автомобиль медиков к центральной городской клинической больнице и помогли занести в реанимационное отделение.
По информации, полученной от врачей, мужчине провели операцию. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.