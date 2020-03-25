Мэр Конотопа рассказал о новых случаях коронавируса (видео)

По его словам, первый из новых случаев – у 43-летней женщины, которая работает сестрой-хозяйкой в Конотопской ЦРБ, двое других – это родственники женщины, которая вернулась из Франции. Всего в Конотопе шесть подтвержденных случаев: трое мужчин – 31, 53 и 82 года, трое женщин – 43, 49 и 61 год.
Также он рассказал о районе: в с. Казацком – 19 человек, Духановка – 4, Поповка – 1. До 17 лет, то есть фактически дети – 6 человек.
Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....
Сумской областной лабораторный центр сообщил о новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сумщине.... 1
Министерство здравоохранения Украины сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....
Министерство здравоохранения сообщает: в Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19....