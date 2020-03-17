Сумской роддом получил маски, перчатки и антисептик

Сегодня в роддом передали дезинфекционное средство для поверхностей - ЕконормDEZ Хлор (в объеме 10 л); антисептик для рук - ЕконормDEZ (в объеме 10 л); маски медицинские в количестве 1800 штук; респираторы с фильтром FFP3 - 500 штук, шапочки-береты (медицинские) - 500 штук, перчатки смотровые - 450 штук, перчатки латексные стерильные с пудрой - 400 штук, очки защитные закрытые - 100 штук.
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31 марта сокращенным работникам городского роддома Пресвятой Девы Марии выдали трудовые книжки....
КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в связи с введение в городе карантинных мероприятий будет проводить ультразвуковые обследования по...