Сумской роддом получил маски, перчатки и антисептик КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» получил медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, которые были приобретены за средства бюджета Сумской городской ОТГ.

Сегодня в роддом передали дезинфекционное средство для поверхностей - ЕконормDEZ Хлор (в объеме 10 л); антисептик для рук - ЕконормDEZ (в объеме 10 л); маски медицинские в количестве 1800 штук; респираторы с фильтром FFP3 - 500 штук, шапочки-береты (медицинские) - 500 штук, перчатки смотровые - 450 штук, перчатки латексные стерильные с пудрой - 400 штук, очки защитные закрытые - 100 штук.