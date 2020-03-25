Помощь по временной утрате трудоспособности медработников в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок Помощь по временной утрате трудоспособности медицинских работников, связанной с выполнением профессиональных обязанностей в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок.

Об этом во время брифинга по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Сумской области сообщила начальник управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Сумской области Вера Лаврик.

С начала эпидемии на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19, заболевания подтверждаются также у медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19. Такое заражение считается как острое профессиональное заболевание, которое требует расследования. На Сумщине уже есть такие случаи.

Вера Лаврик заострила внимание на том, что учреждение здравоохранения обязано безотлагательно передать с использованием средств связи (факс, телефонограмма, электронная почта) и в течение суток на бумажном носителе экстренное сообщение об обращении пострадавшего со ссылкой на острое профессиональное заболевание ( отравление) на производстве (в случае возможности заключению о степени тяжести травм) по форме согласно приложению 1: предприятию (учреждению, организации), где работает пострадавший или на котором он выполнял работу; территориальному органу Гоструда по месту наступления острого профессионального заболевания (отравления); рабочему органу исполнительной дирекции Фонда социального страхования по месту наступления острого профессионального заболевания (отравления).

Такой больничный лист оплачивается 100% с первого дня заболевания на весь период отсутствия работника на работе независимо от трудового стажа. Лечение и реабилитация медработника (при необходимости) будет осуществляться за счет Фонда социального страхования.

Справка

Острое профессиональное заболевание - заболевание (или смерть), возникшее после однократного (в течение не более одной рабочей смены) воздействия на работника вредных факторов физического, биологического и химического характера (в том числе инфекционные, паразитарные, аллергические заболевания).

Диагноз острого профессионального заболевания (интоксикации), возникающая на производстве, устанавливается врачом любого лечебно-профилактического учреждения после обязательной консультации с профпатологом и врачом по гигиене труда.

При острых профессиональных заболеваниях инфекционного происхождения диагноз устанавливается врачом-инфекционистом и профпатологом с учетом эпидрасследования.

Лабораторно подтверждены случаи острого профессионального заболевания, в частности, инфицирование COVID-19 медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19 (оказания медицинской помощи больным инфекционными болезнями, работы с живыми возбудителями и в очагах инфекционных болезней, дезинфекционные мероприятия и т.п.), расследуются как несчастный случай на производстве в соответствии с требованиями Порядка.