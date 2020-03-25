На Сумщине коронавирусом заболел еще один ребенок

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.
«Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) вместе с 9-летней подружкой, заболевание которой подтверждено ранее.
Убедительно прошу еще раз соблюдать условия карантина. Детские площадки закрыты в городе для посещения. Впереди Вербное воскресенье и Пасха. Прошу каждого отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила карантина. Богу молится в такие сложные времена нужно еще чаще, но условия карантина нарушать опасно! Девочки просто погуляли вместе менее часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска.
Прошу и настаиваю! Коронавирус рядом с каждым из нас. Сейчас в городе выявлено заболевших коронавирусом 7 шосткинцев. Список контактных с ними лиц составляет более 50 человек», - написал он.
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