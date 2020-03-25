Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19424

На Сумщине коронавирусом заболел еще один ребенок

Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12 летней девочки из Шостки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) вместе с 9-летней подружкой, заболевание которой подтверждено ранее.

Убедительно прошу еще раз соблюдать условия карантина. Детские площадки закрыты в городе для посещения. Впереди Вербное воскресенье и Пасха. Прошу каждого отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила карантина. Богу молится в такие сложные времена нужно еще чаще, но условия карантина нарушать опасно! Девочки просто погуляли вместе менее часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска.

Прошу и настаиваю! Коронавирус рядом с каждым из нас. Сейчас в городе выявлено заболевших коронавирусом 7 шосткинцев. Список контактных с ними лиц составляет более 50 человек», - написал он.

Общество Коронавирус

По тематике

Помощь по временной утрате трудоспособности медработников в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок
Сегодня 17:00

Помощь по временной утрате трудоспособности медработников в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок

Помощь по временной утрате трудоспособности медицинских работников, связанной с выполнением профессиональных обязанностей в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок....

Мэр Конотопа рассказал о новых случаях коронавируса (видео)
Сегодня 16:08

Мэр Конотопа рассказал о новых случаях коронавируса (видео)

Мэр Конотопа Артем Семенихин в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке рассказал о новых случаях заражения COVID-19 в городе....

На Сумщине коронавирус подтвержден у 4 медиков, в Сумах – у одного
Сегодня 13:43

На Сумщине коронавирус подтвержден у 4 медиков, в Сумах – у одного

Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....

На Сумщине с диагнозом COVID-19 госпитализировано меньше четверти пациентов
Сегодня 13:16

На Сумщине с диагнозом COVID-19 госпитализировано меньше четверти пациентов

Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....

В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19
Сегодня 10:58

В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19

Сумской областной лабораторный центр сообщил о новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сумщине.... 1

Новости

В Сумах уже шесть человек, зараженных COVID-19 1
Сегодня 10:58
На Сумщине уже 63 случая коронавируса
Сегодня 09:31
Стало известно, когда сумские маршрутки начнут возить только избранных
08.04.2020 17:39
В Ромнах ввели комендантский час
Сегодня 17:58
Треть Сум в карантин на два месяца осталась без горячей воды
Сегодня 17:38
На Сумщине коронавирусом заболел еще один ребенок
Сегодня 17:19
Помощь по временной утрате трудоспособности медработников в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок
Сегодня 17:00
Больницы Сумщины получили от благотворителей средства индивидуальной защиты медиков
Сегодня 16:51
На Сумщине взяты под стражу подозреваемые в убийстве, возившие труп на трех машинах
Сегодня 16:44
Сумской роддом получил маски, перчатки и антисептик
Сегодня 16:38
В Сумской ОГА подписали меморандум
Сегодня 16:24
Мэр Конотопа рассказал о новых случаях коронавируса (видео)
Сегодня 16:08
view counter

Статьи

Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
Сегодня 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
Сегодня 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
Вчера 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.