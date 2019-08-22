Треть Сум в карантин на два месяца осталась без горячей воды

В связи с массовыми отключениями систем отопления потребителей возникла аварийная ситуация при работе водогрейного котла КВГМ -100 и произошло автоматическое отключение котла по аварийному параметру «Снижение расхода теплоносителя (сетевой воды) через котел». В связи с изложенным, АО «Сумское НПО» было прекращено предоставление услуг по снабжению горячей воды с 10 апреля.
В период с 11 по 20 апреля на оборудовании котельной АО «Сумское НПО» будут проводиться ремонтно-профилактические работы. С 21 апреля по 12 июня в зоне предоставления услуг по поставке горячей воды АО «Сумское НПО» будут выполняться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением на 12 и 16 атмосфер. В период гидравлических испытаний услуга по снабжению горячей воды потребителям предоставляться не будет. Ориентировочная дата возобновления предоставления услуги по снабжению горячей воды – 13 июня.
При возникновении аварийных ситуаций потребителей Дирекции ККСУ просят позвонить по следующим номерам телефонов:
78-78-00, 78-78-01 - круглосуточно; 25-03-98 - с 8:00 до 17:00, сообщает администрация Дирекции КППВ АО «Сумское НПО».
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