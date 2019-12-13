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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Работники АО «Сумское НПО» просят признать предприятие банкротом

В Хозяйственном суде Сумской области 23 апреля будут решать, начинать ли дело о банкротстве «Сумского машиностроительного научно-производственного объединения».

С заявлением признать предприятие неплатежеспособным обратились 112 его работников, рассказала пресс-секретарь суда Марина Фильченко:

«Общая сумма задолженности по выплате заработной платы перед заявителями - 6 млн 423 тыс. грн. Один заявитель обратился в суд с заявлением об отзыве своего заявления об открытии производства по делу о банкротстве в связи с мирным урегулированием спорных вопросов. Требования этого заявителя составляют 33 тысячи 749 гривен. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по делу о банкротстве».

Сейчас на предприятии работают около 3500 человек. Такие цифры указаны на сайте Министерства юстиции. Их нам подтвердила пресс-секретарь «Сумского НПО» Светлана Шовкопляс, и сказала, что об иске руководство знает, но не комментирует, пишет UA:СУМИ.

Как рассказал начальник управления по труду Сумского городского совета Анатолий Занченко, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед работниками составляет 278 млн 61 тыс. гривен. Из них 130 млн взимает исполнительная служба теруправления юстиции.

Как рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Екатерина Марченко, в 2019 году за счет продажи имущества предприятия людям выплатили 30 млн грн. С начала этого года взыскали в счет погашения зарплатного долга свыше 2 миллионов гривен.

Экономика Банкротство СМНПО

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