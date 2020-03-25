Сумчанин сдал пьяного виновника ДТП копам

Происшествие произошло ночью на улице Нижнесыроватская. Житель одного из домов, который со своей балкона увидел, как водитель Volkswagen неадекватно разъезжал по тротуару, а потом совершил ДТП. Гражданин сразу вызвал патрульных. Через несколько минут, приехав на место происшествия, инспекторы обнаружили указанный в сообщении автомобиль с механическими повреждениями. Рядом стоял легковой ВАЗ-2114, также с механическими повреждениями, характерными для ДТП.
Выясняя обстоятельства происшествия, стражи порядка установили, что 23-летний водитель, отдыхая с друзьями, решил съездить в магазин на транспортном средстве своего товарища. Во время движения задним ходом он не убедился, что это будет безопасно и допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, который находился в неподвижном состоянии. Также стражи порядка выяснили, что мужчина не имел права управления автомобилем. Более того, он еще и имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в присутствии свидетелей он категорически отказался.
Инспекторы составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП), ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП.
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