Сумчанин сдал пьяного виновника ДТП копам Сумчанин стал свидетелем ДТП и немедленно вызвал полицию - водитель оказался с признаками алкогольного опьянения.

Происшествие произошло ночью на улице Нижнесыроватская. Житель одного из домов, который со своей балкона увидел, как водитель Volkswagen неадекватно разъезжал по тротуару, а потом совершил ДТП. Гражданин сразу вызвал патрульных. Через несколько минут, приехав на место происшествия, инспекторы обнаружили указанный в сообщении автомобиль с механическими повреждениями. Рядом стоял легковой ВАЗ-2114, также с механическими повреждениями, характерными для ДТП.

Выясняя обстоятельства происшествия, стражи порядка установили, что 23-летний водитель, отдыхая с друзьями, решил съездить в магазин на транспортном средстве своего товарища. Во время движения задним ходом он не убедился, что это будет безопасно и допустил наезд на автомобиль ВАЗ-2114, который находился в неподвижном состоянии. Также стражи порядка выяснили, что мужчина не имел права управления автомобилем. Более того, он еще и имел явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования в присутствии свидетелей он категорически отказался.

Инспекторы составили на него административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП), ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования лицом, управляющим с признаками опьянения) КоАП.