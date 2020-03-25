В сквере «Героев Небесной Сотни» в Сумах неизвестные выкопали розы В сквере Героев «Небесной сотни» на ул. Петропавловской в Сумах украли розы, высаженные в 2019 году.

Неизвестные лица выкопали около 30 кустов. Произошло это 9 апреля. В пятницу полиция начала проверку происшествия. Видео на своей странице в Фейсбуке разместил сумчанин Александр Такул. Автор снял свежие лунки, где недавно росли кусты, пишет UA:СУМИ.

«Во время мониторинга Интернет-сети работники полиции города Сумы обнаружили информацию о том, что неизвестные лица выкопали кусты роз. Эти сообщения были сразу зарегистрированы, полиция сейчас проводит проверку по этим фактам, выясняют обстоятельства этих событий», - сообщил специалист отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.

Благоустройство сквера «Небесной сотни» сделано в прошлом году. Работы оплачивал городской бюджет - это светильники, замощение плиткой, создание и рассадка клумб. Все выполняло ООО «Сфера АВ». По договору, получило 1 млн 200 тыс. грн. 10 апреля его директор Александр Лопата по телефону сказал, что точную сумму, потраченную на цветы, назовет в понедельник. За сквером должно ухаживать коммунальное предприятие «Зеленстрой». Его директор Владимир Лаврик сказал, что за цветами в этом сквере его предприятие не смотрит. Что касается остальных клумб, рассказал.

«Украли розы у памятника М.Лушпе в парке «Сказка», розы возле памятника Шевченко, на перекрестке улиц Харьковской и проспекта М.Лушпы, и еще в других местах, возле фонтана «Садко». Где-то около 127 штук было украдено роз. В течение последних 4 лет мы высаживали около 8 тысяч. За один год украли 3-4 тысячи. За 4 года украдено тысяч 8-9», - говорит Владимир Лаврик.

Стоимость одного саженца роз стоит от 40 до 50 грн, в зависимости от возраста и сорта, говорит Владимир Лаврик.