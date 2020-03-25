22-летняя ночная гостья обокрала 60-летнего сумчанина Более трех тысяч гривен сняла с чужой карточки 22-летняя жительница Сум, воспользовавшись гостеприимством и неосторожностью своего знакомого.

За помощью к работникам Сумского отдела полиции обратился 60-летний сумчанин. Он рассказал, что на днях с его банковской карточки при неизвестных обстоятельствах исчезли все сбережения.

Работники полиции провели проверку и установили, что к исчезновению денег причастна знакомая заявителя. Несколько дней назад молодая женщина осталась у него переночевать. Дождавшись момента, когда хозяин уснет, она нашла его банковскую карточку, с помощью мобильного изменила код доступа к счету, и сняла более трех тысяч гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Работники полиции предостерегают граждан от излишней доверчивости: будьте внимательны, впуская в дом малознакомых лиц. Если вы ожидаете гостей - все свои ценные вещи, деньги и документы следует положить в надежное место, и тайник никому не показывать. Также следует держать в тайне пароли и коды доступа к банковским счетам. И, конечно, постоянно контролировать остаток денег на своем счету, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.