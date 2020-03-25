На Сумщине уже 69 случаев коронавируса Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено уже 25111 случаев COVID-19.

Из них на Сумщине 69,за сутки в области добавились 6 случаев.

Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР (лабораторная диагностика).

В течение 10 апреля получено 308 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 151 случай (7 выздоровели)

- Волынская обл. - 52 случая (2 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 55 случая (5 выздоровели)

- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)

- Житомирская обл. - 74 случая;

- Закарпатская обл. - 60 случаев (3 выздоровели)

- Запорожская обл. - 64 случая (8 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 274 случая (12 выздоровели)

- м. Киев - 396 случаев;

- Киевская обл. - 149 случаев (9 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 106 случаев;

- Львовская обл. - 96 случая (5 выздоровели)

- Луганская обл. - 3 случая;

- Одесская обл. - 51 случай;

- Полтавская обл. - 24 случая;

- Ровенская обл. - 103 случая (3 выздоровели)

- Сумская обл. - 69 случаев (1 выздоровел)

- Тернопольская обл. - 208 случаев (1 выздоровел)

- Харьковская обл. - 8 случаев;

- Херсонская обл. - 28 случаев;

- Хмельницкая обл. - 18 случаев;

- Черкасская обл. - 93 случая (1 выздоровел)

- Черновицкая обл. - 409 случаев (21 выздоровел)

- Черниговская обл. - 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).

В общем 79 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.