На Сумщине уже 69 случаев коронавируса

Из них на Сумщине 69,за сутки в области добавились 6 случаев.
Всего в Украине исследовано 26557 образцов на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР (лабораторная диагностика).
В течение 10 апреля получено 308 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 151 случай (7 выздоровели)
- Волынская обл. - 52 случая (2 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 55 случая (5 выздоровели)
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. - 74 случая;
- Закарпатская обл. - 60 случаев (3 выздоровели)
- Запорожская обл. - 64 случая (8 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 274 случая (12 выздоровели)
- м. Киев - 396 случаев;
- Киевская обл. - 149 случаев (9 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 106 случаев;
- Львовская обл. - 96 случая (5 выздоровели)
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 51 случай;
- Полтавская обл. - 24 случая;
- Ровенская обл. - 103 случая (3 выздоровели)
- Сумская обл. - 69 случаев (1 выздоровел)
- Тернопольская обл. - 208 случаев (1 выздоровел)
- Харьковская обл. - 8 случаев;
- Херсонская обл. - 28 случаев;
- Хмельницкая обл. - 18 случаев;
- Черкасская обл. - 93 случая (1 выздоровел)
- Черновицкая обл. - 409 случаев (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 9 случаев.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86,3%).
В общем 79 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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