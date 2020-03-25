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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:321056

В Сумах новый случай коронавируса

За последние сутки на Сумщине выявлено 6 подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 3 – в Кролевецком районе, по 1 – в Сумах, Шостке и Конотопе.

Лидирует по количеству инфицированных Конотопский район – 24 человека, дальше – Кролевецкий – 18, Сумы, Шостка и Конотоп – по 7, Ахтырка – 4, Тростянецкий район – 2.

Один человек выздоровел – в Сумах. Двое – умерли – в Конотопском районе, сообщает Сумской областной лабораторный центр.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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