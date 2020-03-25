В Сумах новый случай коронавируса За последние сутки на Сумщине выявлено 6 подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 3 – в Кролевецком районе, по 1 – в Сумах, Шостке и Конотопе.

Лидирует по количеству инфицированных Конотопский район – 24 человека, дальше – Кролевецкий – 18, Сумы, Шостка и Конотоп – по 7, Ахтырка – 4, Тростянецкий район – 2.

Один человек выздоровел – в Сумах. Двое – умерли – в Конотопском районе, сообщает Сумской областной лабораторный центр.