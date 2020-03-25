В Сумах новый случай коронавируса

Из них 3 – в Кролевецком районе, по 1 – в Сумах, Шостке и Конотопе.
Лидирует по количеству инфицированных Конотопский район – 24 человека, дальше – Кролевецкий – 18, Сумы, Шостка и Конотоп – по 7, Ахтырка – 4, Тростянецкий район – 2.
Один человек выздоровел – в Сумах. Двое – умерли – в Конотопском районе, сообщает Сумской областной лабораторный центр.
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в Украине подтверждено уже 25111 случаев COVID-19....
Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевания коронавирусом 12 летней девочки из Шостки....
Помощь по временной утрате трудоспособности медицинских работников, связанной с выполнением профессиональных обязанностей в условиях карантина, 100% компенсирует утраченный заработок....
Мэр Конотопа Артем Семенихин в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке рассказал о новых случаях заражения COVID-19 в городе....
Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....