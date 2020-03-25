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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные спасли 3 детей на пожаре (видео)

10 апреля в 7:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в пер. Больничном в пгт Краснополье.

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в доме общей площадью 242 кв. м. Огонь охватил кровлю, перекрытия на значительной площади, деревянную веранду, мебель и домашние вещи. Также усложняло ситуацию то, что здание было деревянное, снаружи обложенное кирпичом.

При проведении разведки в одной из комнат пожарные обнаружили троих детей, которых через окно эвакуировали на улицу. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому на расстоянии 60 м была проложена рукавная линия от ближайшего пожарного гидранта. В 8:25 удалось локализовать возгорание, однако, чтобы полностью ликвидировать пожар, пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 11:05, использовав 37 т воды, пламя полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 13 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, спасены двое сыновей жителей дома 2002 и 2005 г.р., их знакомая 2003 г.р. По информации полиции, родители парней находились на заработках в г. Киеве, и мать на днях должна была вернуться домой. Медицинская помощь детям не понадобилась. В этот же день родители приехали за сыновьями и забрали их в столицу.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем сына жителей дома, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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