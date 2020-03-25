На Сумщине во время пожара спасли 2 человек (видео)

На тушение направили дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 4 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в квартире на первом этаже. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Поскольку входная дверь была бронированная, пожарным пришлось попасть в помещение через окно. По лестнице-палке они помогли спуститься мужчине, который находился в квартире, на улицу. В это время их коллегам удалось открыть дверь, и они уже через подъезд вывели второго жильца квартиры.
Одновременно с тушением спасатели организовали эвакуацию 12 человек из здания. В 7:32 возгорание локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня из кухни, где находился очаг горения, на все помещение. И уже в 7:39 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасенными оказались братья 1964 и 1970 г.р. Пострадавших доставили в больницу, однако после оказания необходимой помощи от госпитализации мужчины отказались.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети стиральной машины, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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