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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17142

Губернатор Сумщины исправился и надел маску

Сегодня, 11 апреля, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко встретился с аграриями области.

Во время карантина областная власть не оставляет аграриев один на один с их проблемами и делает все возможное в пределах своей компетенции для их решения. Именно поэтому начинает ежесубботние встречи с представителями аграрных предприятий, пишет сайт ОГА.

В отличие от вчерашнего дня, когда Роман Грищенко подписывал меморандум с бизнесом и профсоюзами, не надев маски во время карантина, сегодня глава ОГА одумался и предстал перед присутствующими в маске, как и все остальные,  о чем свидетельствуют фото на сайт ОГА.

«Мы собираемся не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы решить как можно больше проблем в аграрной отрасли, которая для Сумщины является одной из ведущих, - отметил Роман Грищенко. - Кто имеет нерешенные вопросы, которые влияют на хозяйственную деятельность и требуют вмешательства облгосадминистрации, расскажите нам. Мы работаем на результат, и его вы увидите в ближайшее время».

На этот раз аграриев больше всего интересовали вопросы самовольной распашки берегов водоемов, вопросы, связанные с использованием земель сельскохозяйственного назначения и т.п.

Роман Грищенко подчеркнул, что те, кто располагает информацией о нарушениях законодательства, в частности, распашке тех же пастбищ или земель заповедной зоны, должен обратиться в полицию, отделы госгеокадастра, экологическую инспекцию и в облгосадминистрацию.

Напомним: после вчерашнего подписания меморандума, на котором большинство подписантов были без масок в общественном месте, сумская журналистка Елена Адаменко написала заявление в полицию.

Политика Аграрии Маски Роман Грищенко

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