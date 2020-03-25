В Кролевце интересуются мнением жителей по поводу карантина на Пасху

«На почту Кролевецкого городского совета поступило письмо-поручение о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий на период карантина, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни (с 00 ч 01 мин субботы до 6 ч 00 мин первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней).
Как вы поняли, речь идет о Пасхе и период с 18 по 20 апреля включительно.
Как будем контролировать / ограничивать массовые собрания, ночные походы в церковь и воскресную празднования?
Ведь столько сил и средств потрачено на борьбу с коронавирусом в Кролевецкой громаде, столько людей вежливо остаются дома на время карантина, что игнорировать «праздничные» ограничения нельзя.
Каковы ваши мысли по этому поводу?
P.S. В некоторых городах предприниматели и пекарские предприятия уже готовят партии освященных куличей чтобы уменьшить массовость походов верующих в церковь накануне праздника.
Оставляйте в комментариях предложения, мнения, советы - как быть?», - говорится в сообщении.
Напомним: в Кролевецком районе уже подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним: в Ромнах, где нет ни одного случая коронавируса, уже ввели запрет на выход на улицу на выходные и праздничные дни.
В Сумах и области полиция проводит превентивные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции....
По телефону или через интернет - так сейчас консультируют своих пациентов семейные врачи и педиатры....
Как сообщил мэр Кролевца Александр Бобровицкий, сегодня, 9 апреля в Кролевце подтверждено еще 2 случая коронавирусной инфекции у жителей....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор рекламного агентства «Регион» Владимир Рудыка....
Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреля принял изменения в постановление о карантинных ограничениях для борьбы с распространением...