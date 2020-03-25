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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:27140

В Кролевце интересуются мнением жителей по поводу карантина на Пасху

Кролевецкий горсовет в Фейсбуке проводит опрос по поводу карантина на 18-20 апреля.

«На почту Кролевецкого городского совета поступило письмо-поручение о введении ограничительных противоэпидемических мероприятий на период карантина, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах в выходные и праздничные дни (с 00 ч 01 мин субботы до 6 ч 00 мин первого рабочего дня после выходных (праздничных) дней).

Как вы поняли, речь идет о Пасхе и период с 18 по 20 апреля включительно.

Как будем контролировать / ограничивать массовые собрания, ночные походы в церковь и воскресную празднования?

Ведь столько сил и средств потрачено на борьбу с коронавирусом в Кролевецкой громаде, столько людей вежливо остаются дома на время карантина, что игнорировать «праздничные» ограничения нельзя.

Каковы ваши мысли по этому поводу?

P.S. В некоторых городах предприниматели и пекарские предприятия уже готовят партии освященных куличей чтобы уменьшить массовость походов верующих в церковь накануне праздника.

Оставляйте в комментариях предложения, мнения, советы - как быть?», - говорится в сообщении.

Напомним: в Кролевецком районе уже подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним: в Ромнах, где нет ни одного случая коронавируса, уже ввели запрет на выход на улицу на выходные и праздничные дни.

Общество Карантин Кролевец Пасха

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